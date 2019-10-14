Сборная Азербайджана U-21 по футболу проиграла Швейцарии Опять незасчитанный гол
Молодежная (U-21) сборная Азербайджана провела свой пятый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2021.
В Сумгаите наша команда принимала Швейцарию и уступила со счетом 0:1. Единственный гол на 33-й минуте забил Недим Байрами.
Отметим, что, как и в матче взрослых сборных Венгрии и Азербайджана, наша молодежная сборная забила в концовке, но мяч вновь не был засчитан. Правда, на этот раз гол был отменен справедливо – был офсайд.
После пяти игр у сборной Азербайджана 3 очка. Следующий матч будет сыгран 14 ноября в Сумгаите против Лихтенштейна.
Турнирное положение в нашей группе
1. Швейцария – 9 очков (3 матча)
2. Грузия – 6 очков (3)
3. Франция – 3 (1)
4. Словакия – 3 (2)
5. Азербайджан – 3 (5)
6. Лихтенштейн – 3 (4)