В Сумгаите наша команда принимала Швейцарию и уступила со счетом 0:1. Единственный гол на 33-й минуте забил Недим Байрами.

Отметим, что, как и в матче взрослых сборных Венгрии и Азербайджана, наша молодежная сборная забила в концовке, но мяч вновь не был засчитан. Правда, на этот раз гол был отменен справедливо – был офсайд.

После пяти игр у сборной Азербайджана 3 очка. Следующий матч будет сыгран 14 ноября в Сумгаите против Лихтенштейна.

Турнирное положение в нашей группе

1. Швейцария – 9 очков (3 матча)

2. Грузия – 6 очков (3)

3. Франция – 3 (1)

4. Словакия – 3 (2)

5. Азербайджан – 3 (5)

6. Лихтенштейн – 3 (4)