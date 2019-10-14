Рамиль Усубов и глава Совбеза Узбекистана обсудили новые вызовы

Как сообщает АзерТАдж, на встрече было отмечено развитие стратегического партнерства между нашими странами в самых различных сферах и расширение сотрудничества, соответствующие политической воле глав государств - Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева.

В ходе беседы было отмечено, что новые вызовы и угрозы международного терроризма и транснациональной организованной преступности возрастают и принимают глобальный характер, подчеркнута важность сотрудничества соответствующих органов обоих государств в деле своевременного выявления радикальных элементов, пропагандирующих экстремизм и агрессивный сепаратизм, а также пресечения их незаконной деятельности.