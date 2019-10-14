Спецпредставитель Путина: Эрдоган выведет войска после победы над террористами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении вывести войска с севера Сирии после завершения антитеррористической операции в этом регионе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции - борьба с террористическими группировками...", - сказал спецпредставитель российского президента.

"Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии", - цитирует Лаврентьева РИА Новости.

При этом дать прогноз по срокам завершения операции Лаврентьев затруднился.

Лаврентьев также напомнил, что позиция РФ заключается в том, что на границе Сирии с Турцией должны находиться только сирийские войска: это стало бы лучшей гарантией защиты от терактов, исходящих с территории Сирии в отношении Турции.