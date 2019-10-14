Каталонские сепаратисты устроили беспорядки в Барселоне
В центре Барселоны начались столкновения между протестующими и стражами правопорядка у здания представительства правительства Испании в Каталонии.
Митингующие забрасывают полицию бутылками, петардами и другими предметами, они попытались прорваться к зданию, передает телеканал 24 Horas.
Полиция пытается оттеснить протестующих.Общественная организация "Каталонская национальная ассамблея" призвала провести акции протестов перед зданиями представительств правительства в Таррагоне, Лериде, Барселоне и Жироне, передает РИА Новости.
Акции протеста в Каталонии начались 14 октября, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества.