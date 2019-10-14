Вице-президент США все-таки поедет в Турцию
Вице-президент США Майкл Пенс отправится в Турцию "в течение 24 часов", чтобы попытаться договориться о прекращении огня между курдскими боевиками и турецкими военными на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в США.
"Наша первоочередная задача - задействовать нашу дипломатию, чтобы попытаться добиться прекращения огня и поставить ситуацию под контроль", - цитирует агентство высокопоставленного американского чиновника.
Отмечается, что Пенса будут сопровождать помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на официальное расписание Белого дома, распространили информацию о том, что вице-президент США не планирует лететь в Турцию.