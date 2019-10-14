Эквадор обвиняет Russia Today

"Атаки в соцсетях, количество ложной информации, освещение событий, происходящих на улицах, с которым в прямом эфире выступал общественный канал из России... Обратите внимание, что протесты передавались в прямом эфире каналом российского правительства", - заявила глава МВД Эквадора на пресс-конференции в штаб-квартире эквадорской полиции, пишет Интерфакс.

Министр отметила, что "многое еще предстоит прояснить и дать оценку". "Невероятной была систематическая атака по информационным каналам. Были спланированные атаки, направленные, например, на легитимность полиции. Одним вечером были использованы фальшивые фотографии раненых, мертвых, но как вы видите, это не соответствовало реальности, но разжигало настроения манифестантов".

Протесты в Эквадоре начались после того, как президент Ленин Морено, в рамках соглашения о получении от Международного валютного фонда займа в размере $4,2 млрд, объявил о сокращении госсубсидий на бензин и дизельное топливо, что привело к более чем двукратному повышению цен на топливо. В результате тысячи людей, недовольных этим решением, отправились в столицу, чтобы добиться восстановлении субсидий в полном объеме.