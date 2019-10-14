Министры обороны России и США обсудили ситуацию в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу и его американский коллега Марк Эспер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.
«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Марка Эспера. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии», – сказано в сообщении Минобороны РФ, передает РИА Новости.