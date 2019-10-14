Пашинян продолжает чистки в спецслужбах Армении
Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку начальника Службы госохраны Службы национальной безопасности страны Григория Айрапетова. Об этом рассказали в пресс-службе президента.
Указ Саркисян подписал сегодня, приняв предложение премьер-министра Никола Пашиняна, пишет Sputnik Армения.
Григорий Айрапетов был назначен на эту должность 11 июня 2018 года, почти через месяц после политических изменений в Армении. Он успел побывать личным телохранителем трех бывших президентов, а также действующего премьер-министра Никола Пашиняна.