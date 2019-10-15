Пентагон: Санкции не помешают нашим военным на турецкой авиабазе

Введенные США против Турции санкции в связи с операцией на севере Сирии не повлияли на деятельность военнослужащих США на турецкой авиабазе Инджирлик, заявила ТАСС официальный представитель Минобороны США подполковник американских ВВС Карла Глисон.

Отвечая на вопрос, повлияли ли американские рестрикции на деятельность военнослужащих США на авиабазе, она ответила: "Никаких изменений в проведении повседневных операций ВС США на авиабазе Инджирлик не произошло".

Дислоцированные на авиабазе американские военнослужащие "обеспечивают безопасность США, их союзников и партнеров, а также постоянно проводят воздушные операции и помогают защищать интересы США и НАТО", добавила Глисон.

14 октября Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.