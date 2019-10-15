Нахид Багиров и узбекский министр договорились
Ассоциация туризма Азербайджана (AZTA) и Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма в рамках VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает haqqin.az, документ подписали глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров и заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Улугбек Азамов.
Меморандум подразумевает сотрудничество между сторонами в сфере развития туризма, в частности, организацию взаимных туристических путешествий, создание и применение совместных туристических продуктов, а также активную пропаганду туристического потенциала с целью обеспечения взаимного потока туристов.
«Подписание меморандума в рамках VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку является для нас знаменательным событием. Ассоциация туризма Азербайджана продолжает расширение пропаганды туристического потенциала Азербайджана во всем мире, в том числе среди соседних стран. Организуемые как для азербайджанских, так и узбекских туристов мероприятия, однозначно, будут интересными. И мы уверены, что в результате реализации этих мероприятий сможем обеспечить взаимный поток туристов», - сказан Нахид Багиров.
Отметим, партнером Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма в Азербайджане является компания The Prime Group.