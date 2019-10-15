Россия потеряла миллиарды из-за отказа от доллара

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах, после того как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото. Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg. По оценке агентства, Москва может получить частичную компенсацию дедолларизации за счет вложений в золото.

Центробанк «упустил» укрепление доллара на 6,5%, когда перешел на «слабые» юань и евро, отмечает Bloomberg. Данные приводятся по состоянию на март 2019 года, так как ЦБ публикует данные о запасах с задержкой в шесть месяцев, пишет «Коммерсант».

Согласно подсчетам Goldman Sachs, Россия обладает 70% от глобального резерва в юанях, доля расчетов в евро в российском экспорте в ЕС увеличилась с 32% до 42% (в годовом выражении), на золото приходится самая большая доля в российских запасах с 2000 года. В 2018 году стоимость запаса выросла на 40% — до $100 млрд.

В июне глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доля расчетов в долларах между Россией и европейскими странами будет сокращаться. При этом отказ от американской валюты будет постепенным, подчеркивает Набиуллина.