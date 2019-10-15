Китай согласился на мир с США

США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

По его словам, те заявления, что звучат от представителей США, соответствуют действительности: «Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий».

Гэн Шуан добавил, что будущее соглашение имеет очень важное значение. Оно положительно отразится на США, Китае и всем мире.

10-11 октября китайская делегация провела переговоры с представителями США в Вашингтоне, по завершении которых президент США Дональд Трамп объявил, что стороны пришли к согласию и вскоре подпишут первую часть сделки.