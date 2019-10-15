О чем говорили Эрдоган и Путин
Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг военной операции в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Лидеры государств сошлись на том, что необходимо предотвратить конфликты между подразделениями турецкой армии и сирийскими военными.
Кроме того, российский лидер добавил, что нельзя допустить, чтобы сложившимися обстоятельствами воспользовались члены террористических организаций, в том числе «Исламского государства».
Путин и Эрдоган высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.
В пресс-службе Кремля также добавили, что в ходе телефонного разговора Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Отмечается, что президент Турции приглашение принял.