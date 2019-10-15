О чем говорили Эрдоган и Путин

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг военной операции в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.



Лидеры государств сошлись на том, что необходимо предотвратить конфликты между подразделениями турецкой армии и сирийскими военными.