Патриарх Кирилл назвал либерализм «греховной идеей»

По словам российского патриарха, «пройдя 90-е годы, значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм», а на заре XX века люди были им очарованы, передает РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что либерализм – это «в каком-то смысле» греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого себя, а не Бога.

Либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти в том смысле, что «хотя какая-то власть должна быть – без полицейских на улице не обойтись – но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть», сказал патриарх Кирилл.

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре – что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя – это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», – сказал патриарх.