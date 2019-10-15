Эрдоган о взятии Манбиджа армией Асада: Это в конце концов их территория

Анкара не обеспокоена угрозами санкций и намерена продолжить операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из поездки в Баку.

"Наша цель ясна, и мы не беспокоимся насчет ввода каких-либо санкций... Наша задача - вытеснить террористов на расстояние в 32 км от нашей границы вглубь Сирии", - приводит слова турецкого президента телеканал ТRТ.

Что касается вход сирийской правительственной армии в город Манбидж, то Эрдоган не считает это "слишком негативным событием". "Я не считаю слишком плохим событием вход войск режима Башара Асада в Манбидж. Почему? Потому что это в конце концов их территория", - приводит слова турецкого лидера газета Hürriyet.