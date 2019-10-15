В Германии атаку на синагогу назвали «повреждением имущества»

Депутат ландтага от правой партии «Альтернатива для Германии» Роланд Ульбрих выступил с провокационным сообщением про теракт в синагоге в ФРГ, сообщает газета Tagesspiegel.

«Что хуже? Поврежденная дверь синагоги или два убитых немца?» — задался вопросом Ульбрих. Попытку теракта в синагоге, при которой неонацист расстрелял дверь, немецкий политик назвал «повреждением имущества», пишет издание Красная весна.

Под этим высказыванием пользователи Facebook оставили тысячи комментариев. После волны возмущения в комментариях и немецкой прессе сообщение было удалено.

9 октября правоэкстремистский террорист попытался ворваться в синагогу немецкого города Галле. В этот момент в синагоге находилось более 50 человек, собиравшихся отпраздновать иудейский праздник Йом Кипур. После неудачной попытки вломиться в синагогу преступник расстрелял дверь и напал на случайных прохожих. В результате теракта погибли два человека, еще два получили ранения. После террорист напал на турецкую закусочную. Он пытался кинуть в заведение пиротехническое изделие и устроил стрельбу по витрине.