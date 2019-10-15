Теперь Вашингтон взялся за турецкий банк

Минюст США предъявил турецкому государственному Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном вопреки американским санкциям, говорится в заявлении ведомства.

Как передает РИА Новости, окружной суд Нью-Йорка занимается рассмотрением дела. В пресс-релизе минюста отмечается, что банку “предъявлены обвинения по шести пунктам в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана”.

Сторона обвинения отмечает, что Halkbank “систематически участвовал в незаконном перемещении миллиардов долларов”, связанных с нефтяными доходами Ирана, и руководство банка лично проводило эти операции.