Личный адвокат Трампа отказался давать показания в Конгрессе
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани не собирается давать показания в Конгрессе, как того требует Демократическая партия.
Пока требования можно выполнить в добровольном порядке. Однако Джулиани отказался это делать, заявив, что будет свидетельствовать только в судебном порядке, передает РИА Новости.
Во вторник истек последний срок подачи документов, которые демократы требовали у Джулиани.
Демократы в Конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Джулиани, утверждают демократы, играл в этих событиях одну из ключевых ролей, в связи с чем ему была направлена повестка от конгрессменов.