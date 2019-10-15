Названы лучшие и худшие страны для жизни женщин

Безопасность, справедливость и вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь — три показателя, которые стали основой для составления рейтинга стран. наиболее удобных для жизни женщин. Об этом сообщил журнал National Geographic.

Так, согласно списку, первые три места достались Норвегии, Швейцарии и Финляндии. В десятку также вошли Дания, Исландия, Австрия, Великобритания и Швеция.

Самыми неблагоприятными странами для слабого пола оказались Йемен, Афганистан, Сирия и Южный Судан.

Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) составляется с 2017 года. Помимо National Geographic в составлении рейтинга принимали участие Джорджтаунский институт по вопросам женщин, мира и безопасности, а также Институт исследований проблем мира в Осло. Всего в рейтинге просчитаны позиции 167 стран мира.