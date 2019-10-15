Эрдоган: Никакого перемирия с террористами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен прислушиваться к призывам Вашингтона и заключать перемирие с курдскими террористами на севере Сирии.

"Господин президент США - ИФ требовал, чтобы мы объявили о прекращении огня. Мы никогда на это не пойдем", - предупредил Эрдоган, высказывания которого приводит газета "Дейли сабах".

"Я говорил ему, что Турция не будет вести переговоры с террористами", – добавил турецкий лидер.

Агентство Anadolu сообщила, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган сказал, что военная операция "Источник мира" содействует сохранению территориальной целостности Сирии, и что операция помогает приблизить политическое урегулирование сирийского конфликта.