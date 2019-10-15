Икрам Нур, автор haqqin.az 10:06

Американцы уходят, курды заключили соглашение с Дамаском и Москвой, а турки методично реализуют свои цели в Сирии. Операции «Источник мира» ровно неделя, и уже вполне можно говорить о ее региональных и, возможно, геополитических последствиях. Да, это были семь дней, которые потрясли Ближний Восток и, отчасти, мир — вот только результаты оказались для многих неожиданными. Но сначала - традиционно о развитии военной ситуации.

Ночь для всех, связанных с сирийской проблематикой, была достаточно напряженной, поскольку уровень противоречивых сообщений от всех сторон зашкаливал. Однако, к утру все вошло в колею, во всяком случае, тот «паровой каток», которым в ходе операции «Источник мира» предстала миру турецкая военная машина, продолжала неспешно и неотвратимо двигаться по сирийской территории. Таль-Абьяд взят, подобная же участь в течении суток ждет и Рас-аль-Айна. Турецкие силы и их прокси фактически контролируют город, то, что предпринимают там курды — это попытка сохранить лицо, не более того. Прибежали, постреляли в сторону противника и испарились. Собственно, Рас-аль-Айна был взят за три дня, но сейчас это уже не слишком важно - свои задачи армия выполнила - в дело вступает большая политика. Путь же солдат Турции и их «зеленых союзников», СНА, сейчас лежит к стратегическому шоссе М-4, в оперативной глубине Рожавы. То есть там, где будет проходить разграничительная линия.

По сути, на этот час, перерезана основная рокадная дорога в приграничных районах, по который курды могли маневрировать имеющимися силами. Правда, цена за это - вытягивание наступающих сил в «длинную кишку», которую противник может и «подрезать». Однако, по всей видимости, турецких штабистов это не беспокоит - они считают, что у курдов нет сил на фланговые удары. Судя по всему, у YPGSDF нет сил даже на создание полноценного фронта - за последние пару дней турки проходят «завесу курдов» как смятую бумагу, а потом перед ними открывается оперативный простор. Впрочем, никак не проявив себя на фронтах, курды берут реванш в «большой», как им представляется, «политике». «Трамп ушел - да здравствует Асад и Москва», - такой теперь актуальный и политически верный лозунг дня. SDF и PYD, как говорилось в сказках «Тысяча и одной ночи» достигли предела своих мечтаний. Они теперь не жертвы мирового зла, не «сироты», коварно обольщенные и брошенные американцами - они теперь «высокие договаривающиеся стороны», заключившие сделку с Дамаском.

Министерство обороны Сирии заявило, что «армия в Манбидж и остальные города для защиты населения от турецких войск и их союзников». Курды, правда и здесь не удержались от горьких стенаний. Представитель «Сирийских демократических сил» Мазлум Кобани драматически заявил, что им, видите ли: «придется идти на болезненные компромиссы с Москвой и Асадом. Но если нам придется выбирать между компромиссами и геноцидом нашего народа, мы, безусловно, выберем жизнь для наших людей». Хотя, на счет «болезненности» — это он явно перебрал. В рамках сделки с Дамаском, как утверждают хорошо информированные источники haqqin.az, SDF и PYD сохранят свою внутреннюю структуру на территории под сирийским контролем, вплоть до интеграции силовых курдских структур в государственные силовые структуры Сирии - мухабарат и полицию. Права военнослужащих курдов будут такими же, как и у других сирийцев. Правда, сирийские флаги будут обязательными, да контроль над тяжелым вооружением возьмет на себя правительственная армия. Но к таким мелочам как смена флага курдам не привыкать, не правда ли, господа Кобани, Мазлум Абди и Сипан Хамо?

Тем более, что все прекрасно понимают, кто именно будет разруливать ситуацию с SDF и PYD - командование российского контингента в Сирии и политические советники из Москвы. Ведь для заключения сделки делегация курдов сначала прибыла на российскую базу Хмеймим, и только потом - в Дамаск. Это, кстати, к вопросу о достоверности версии с посредничеством Египта. И вот здесь начинается самое интересное. Всем, кто будет громко рассуждать о «спешном и позорном» уходе американцев - о выводе своих спецподразделений, помимо США, также сообщили представители Великобритании и Германии - стоит взглянуть на ситуацию немного с другой стороны. Теперь и пока - Сирия становится головной болью России, Тегерана и, отчасти, Анкары. За что, как говорится, и боролись. Плюс к этому - куча группировок в самой Сирии, от вполне легальных «крыльев» разной внешнеполитической ориентации в самом Дамаске, до неспешно разгуливающих в Рожаве «беспризорных» и «самоосвободившихся» ИГИЛовцев.