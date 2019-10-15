Нефть восстанавливается после падения

Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличиваются пятую неделю подряд.

Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются на азиатских торгах в среду после падения по итогам двух предыдущих дней.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,1 (на 0,17%) - до $58,84 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,61 (на 1,03%), составив на закрытие $58,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,08 (на 0,15%) - до $52,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,78 (на 1,46%), закрывшись на отметке $52,81 за баррель.

Негативное влияние на рынок оказывают как прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры.