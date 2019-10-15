IBA Tech Academy Межбанка объявила о начале деятельности

В IBA Tech Academy, созданной Международным банком Азербайджана в рамках социального проекта, начались первые интенсивные буткемп-курсы. Студенты отобраны из кандидатов, подавших онлайн-заявку в период с 9 по 30 сентября. Кандидаты, успешно прошедшие все этапы приема, получили право посещать курсы.

В процессе поступления были созданы равные возможности для кандидатов с ограниченными возможностями. Трое из 15 молодых людей с ограниченными возможностями были приняты в Академию в соответствии с высокими баллами, показанными ими на этапах отбора. Таким образом, IBA Tech Academy приступила к обучению студентов в инклюзивной учебной среде. Средний возраст студентов Академии - 24 года, 21% студентов - женщины.