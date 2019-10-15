В России погиб крупный бизнесмен из Азербайджана

В Пласте Челябинской области РФ в ДТП погиб бизнесмен Алишах Сулейманов — основатель и владелец кондитерской компании «Руслада» и ряда других активов. По данным Znak.com, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с номерами серии ООО, за рулем которого был водитель коммерсанта, слетел с дороги в кювет и перевернулся.

Авария произошла во вторник, 15 октября, в 13:50 на 24 километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск. Водитель внедорожника, 43-летний мужчина, одновременно являвшийся охранником бизнесмена, на высокой скорости не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

Сидевший на пассажирском кресле 60-летний Алишах Сулейманов от полученных травм скончался на месте. Сам водитель, трудоустроенный в ЧОП «Камелот», находится в больнице.

По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о ДТП подтвердили, комментарии будут позднее.