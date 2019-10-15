Баласанян о договоренности Пашиняна с Алиевым

Между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым имеется договоренность, чтобы Карабах не вернулся за стол переговоров. Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил бывший секретарь Совбеза карабахских сепаратистов Виталий Баласанян.

Он также заявил, что снижение напряженности на границе, которым хвалится Никол Пашинян, полностью устраивает Азербайджан.

Нужно просто увидеть, какие инженерные работы за это время провел Азербайджан на линии соприкосновения войск, отмечает Баласанян.

«В частности, для ведения оборонительного боя, для ведения наступательного боя, воздушного наблюдения, дневного наблюдения, ночного наблюдения. Увидите и убедитесь, что так называемая оперативная связь Никола Пашиняна была антиармянской, опасной, нарушающей нашу безопасность договоренностью», - подчеркнул он.