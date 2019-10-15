Брата Роухани перевели в тюрьму

Брата президента Ирана Хасана Роухани - Хосейна Ферейдуна, приговоренного к пяти годам заключения за коррупцию, перевели в тюрьму, где он начнет отбывать свой срок, передает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на его адвоката.

"Хосейн Ферейдун сегодня был переведен в тюрьму Эвин для отбывания пятилетнего срока", - говорится в сообщении IRIB.

В начале октября официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что брат Хасана Роухани приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию – получение взятки. Помимо тюремного срока, он должен выплатить крупный денежный штраф.

В свою очередь агентство ISNA сообщало, что Ферейдун был арестован в 2017 году, в отношении него, а также других лиц проводилось несколько расследований. По ряду обвинений он был оправдан, ему грозило тюремное заключение по другой части обвинений. Однако решение вплоть до начала октября оставалось не окончательным.

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