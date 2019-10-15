Посредники по Карабаху на переговорах с сепаратистами
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик прибыли в оккупированный армянскими вооруженными формированиями Ханкенди.
Согласно информации, сопредседатели встретились с лидером карабахских сепаратистов Бако Саакяном. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по нагорно-карабахскому конфликту, обсуждалась ситуация на линии соприкосновения войск, передают армянские СМИ.
Накануне посредники провели встречу в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.
В рамках визита в регион сопредседатели посетят и Баку.