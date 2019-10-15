53-летний азербайджанец забаррикадировался в своем доме в Германии

53-летний мигрант из Азербайджана забаррикадировался в собственной квартире в городе Изерлон и угрожал чиновникам покончить с собой.

По информации немецких СМИ, таким образом мужчина протестовал против решения о его депортации. Ранее суд отказал ему в предоставлении убежища в Германии.

Чиновникам из управления по миграции пришлось вызывать на помощь сотрудников полиции, которым спустя некоторое время все же удалось задержать мужчину.

Сообщается, что протестующему все же удалось нанести себе ранение, и теперь его отправили в больницу. Однако после выздоровления снова будет поднят вопрос о его депортации.