Отдел закупок турецкого министерства обороны подтвердил готовность первой системы ПВО и ПРО малой дальности местного производства. Параллельно с заявлениями о готовности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и высокопоставленный чиновник отдела закупок турецкого минобороны Исмаил Демир заявили, что Анкара разместит заказ на серийное производство, пишет «Военное обозрение».

Анкара надеется экспортировать ЗРК Hisar-A после того, как он встанет на вооружение турецкой армии.

«Потенциальные экспортные рынки — это дружественные государства. В качестве потенциальных клиентов рассматриваются Азербайджан, Катар, Пакистан и некоторые республики Центральной Азии», - подчеркнул один из чиновников оборонного ведомства в комментарии изданию Defense News.