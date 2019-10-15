Делегация из Кореи на переговорах с Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Кореи Мун Хи-сангом, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

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