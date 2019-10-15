Лавров назвал темы переговоров Эрдогана в России

В ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию будет обсуждаться ситуация в Сирии, сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"...Прежде всего, ситуация в Сирии, задачи обеспечения суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований и, конечно же, параллельно продвижение политического процесса в виде организации первого инаугурационного заседания конституционного комитета", - сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться до конца октября.