Эльхан Мамедов обсудил в УЕФА армянский дрон и судейскую ошибку в отношении Азербайджана

В ходе встречи, наряду с темой подготовки Баку к четырем матчам Евро-2020, были обсуждены актуальные вопросы, связанные с судейством в отборочном матче Венгрия – Азербайджан, а также дроном, запущенным над полем армянами во время игры Лиги Европы «Дюделанж» - « Карабах ».

Эльхан Мамедов предложил ввести систему VAR в отборочных играх чемпионатов Европы и мира. В ответ на это Теодоридис заметил, что данный вопрос будет обсуждаться в конце ноября этого года на традиционной встрече УЕФА с представителями национальных ассоциаций в Бухаресте. Инициативу в этом вопросе проявляет и президент УЕФА Александр Чеферин. Будет подготовлена специальная презентация, после чего участники подискутируют на тему того, насколько реально ввести VAR в отборочных играх.

Напомним, что в концовке воскресного матча между Венгрией и Азербайджаном футболист нашей команды Бахлул Мустафазаде забил правильный гол, однако голландский арбитр Деннис Хиглер отменил взятие ворот, посчитав, что Бахлул сыграл рукой. Позднее Хиглер извинился перед сборной Азербайджана за свою ошибку, но результат игры от этого, естественно, не изменился – 1:0 в пользу венгров.

Что касается темы армянского дрона, то стороны пришли к общему мнению, что в целях безопасности следует уделить больше внимания этой проблеме.

Как известно, в ходе встречи 2-го тура Лиги Европы в Люксембурге между «Дюделанжем» и «Карабахом» (1:4) над полем армянскими болельщиками был поднят дрон с так называемым флагом непризнанной «НКР». Матч был приостановлен, возник конфликт между болельщиками и местными стюардами.