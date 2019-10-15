Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране в рамках Дней НАТО делегацией во главе с начальником Управления по партнерству в штабе Верховного командования объединенных вооруженных сил Альянса в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом Тураном. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр обороны отметил многосторонний характер партнерских отношений Азербайджана с НАТО. Напомнив о политической поддержке НАТО территориальной целостности и суверенитета нашего государства, Закир Гасанов подчеркнул, что это служит укреплению евроатлантической безопасности, а также важно для регионального мира и стабильности.

В свою очередь контр-адмирал Туран, высоко оценив отношения Азербайджан - НАТО, особо подчеркнул вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, а также уровень подготовки наших офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.

В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведение учений, развитие военного образования, достижение взаимодействия сил в рамках программ сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества и возможном вкладе нашей страны в миссию НАТО в Ираке.