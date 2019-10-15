В Кремле о возможности встречи Путина, Эрдогана и Асада

Подготовка встречи президентов России, Сирии и Турции - Владимира Путина, Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана не ведется, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Такой подготовки не ведется», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече трех лидеров в рамках готовящихся переговоров Путина и Эрдогана в октябре.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию до конца октября. В то же время телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что турецко-сирийская встреча по вопросам безопасности может пройти под патронажем России в Сочи.