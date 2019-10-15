Генпрокуратура встала на защиту жены и детей Фуада Гахраманлы - уголовное дело

Генеральная прокуратура Азербайджана на основании многочисленных обращений неправительственных организаций по защите прав женщин и детей провела расследование по распространенной информации о насильственных действиях бывшего зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы в отношении своей жены и детей, говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в редакцию haqqin.az.

В сообщении отмечается, что в ряде интервью супруга Фуада Гахраманлы Зумруд Гахраманлы подтвеждала, что в 2010 году ее муж разбил тяжелым стаканом колено своей дочери Сенай, а в 2013 году сломал ей палец. Зумруд Гахраманлы сообщила, что о насильственных действиях Фуада Гахпраманлы знало руководство ПНФА, в том числе и Али Керимли, но они не предприняли никаких мер, чтобы пресечь истязания.

Учитывая характер преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего и беспомощного лица, на основании требований уголовно-процессуального законодательства Генеральная прокуратура Азербайджана провела соответствующее расследование.

Протоколом осмотра журнала регистрации Бакинского клинического медицинского центра, представленными документами, объяснительными и другими доказательствами было установлено, что Сянай Гахраманлы 2004 года рождения в январе 2010 года поступила в центр с трещиной в правом колене (неполный перелом). В месте травмы скопилась жидкость и образовалась опухоль. Было проведено обследование и назначено лечение, ребенку была оказана медицинская помощь. 26 сентября 2018 года Сянай Гахраманлы снова обратилась в эту клинику с просьбой осмотреть правое колено и было проведено рентгеновское обследование.

В целях полного, всестороннего и объективного расследования фактов в Генпрокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статям 133.2.1. (Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух или более лиц) и 133.2.4. (Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Расследование данного дела передано в прокуратуру Апшеронского района. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.