Эрдоган - Западу и Лиге арабских государств: «Придет и наше время!»

Как сообщает Anadolu, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, президент Эрдоган обратился к странам ЛАГ: «Сколько сирийских беженцев вы приняли? Вначале вы исключаете Сирию из ЛАГ, а теперь в попытке оскорбить Турцию пытаетесь сблизиться с Дамаском, вновь приняв его в организацию».

«Ни один зарубежный политик не выразил соболезнования Анкаре в связи с гибелью 20 жителей приграничных населенных пунктов в результате ракетно-минометных обстрелов из Сирии, не пожелал скорейшего выздоровления 170 раненым. Мы это учтем и не будем больше им доверять. Такие партнеры за рубежом ненадежны», - сказал турецкий лидер.

«Обращаюсь к Западу, Лиге арабских государств, всем странам, где еще знают, что такое нравственность и совесть. Придет и наше время!» - заявил Эрдоган.