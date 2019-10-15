И даже председатель комитета СНГ осудил проармянского Затулина: "Он преследует личные интересы"

Заявления депутата Константина Затулина по нагорно- карабах скому конфликту являются его личной позицией и не имеют ничего общего с Госдумой и Комитетом по делам СНГ. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, говорится в сообщении пресс-службы посольства Азербайджана в России, поступившем в редакцию haqqin.az.

«Как вы знаете, у нас есть закон о депутатстве. К сожалению, депутаты иногда злоупотребляют этим законом и преследуют личные цели и интересы. Я высказывал свою позицию по этому поводу. Еще раз повторяю, действия Константина Затулина, его заявления не имеют никакого отношения к думскому Комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Вы задаете мне вопрос, что ваш заместитель сделал это. А я говорю, что я не назначал себе этого заместителя», - сказал Л.Калашников.

Российский депутат отметил, что озвученные в Карабахе заявления всего лишь отражают личные взгляды Затулина.

«Эти взгляды не имеют ничего общего с Госдумой, Комитетом Госдумы по делам СНГ. Позиция Госдумы России относительно нагорно-карабахского конфликта не такая. Она не может заключаться в раздоре между народами и государствами. Многие мечтают рассорить страны. Но я всегда призываю членов своего комитета быть в стороне от таких людей. Мы должны делать так, чтобы было заключено перемирие. Однако некоторые делают все иначе», - подчеркнул он.