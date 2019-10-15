Кремль о требовании Киева распустить «ДНР» и «ЛНР»

Идея Киева о роспуске так называемых «Донецкой и Луганской народных республик» (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 16 октября.

«Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей — пока непонятно», — сказал Песков.

Накануне появилась информация о том, что Киев выполнит политическую часть Минских соглашений только после того, как «ДНР и ЛНР» будут распущены.