Синоптики обещают 25 градусов тепла
17 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, изморось. Северо-западный ветер во вторую половину дня перейдет в северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 16-18, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-55%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 17-18 октября на Апшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов благоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана завтра также преимущественно без осадков, но в Лянкяран-Астаринской зоне возможны грозы и переменные осадки. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.