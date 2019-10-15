Посредники о встрече Мамедъярова и Мнацаканяна
Новая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию может пройти в Братиславе в декабре, сказал сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов. Об этом сообщает Интерфакс.
"При согласии глав МИД двух стран встреча может состояться в декабре в Братиславе. При желании мы можем организовать такую встречу", - сказал Попов журналистам в Ханкенди.
По его словам, посредники представили позицию и свое видение по ряду гуманитарных вопросов, которые обсуждались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Вене.
«Мы затронули, в частности, возможность обмена журналистами, а также коснулись вопросов, связанных с арестованными лицами. В этой связи мы имеем ряд идей, вокруг которых работа продолжается. Недавно посредники встречались с главой Международного комитета Красного креста, и этот вопрос также обсуждался», - отметил Попов.