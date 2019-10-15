Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории этой страны. Об этом сообщил журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee) на своей странице в Twitter, пишет «Лента.ру».

«Хаос на северо-востоке Сирии дал ВВС Израиля отличную возможность для тайных авиаударов по целям, связанным c Корпусом стражей исламской революции, в Сирии. Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по лагерю связанных с КСИР сил в Абу-Камале рядом с иракской границей», — написал он.

20 сентября сообщалось, что российские истребители не позволили израильским самолетам атаковать пригород Дамаска. За день до этого Россия официально позволила Сирийской арабской армии разрешение использовать зенитные ракетные комплексы С-300 против авиации Израиля.

Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.