Эрдоган: «Хотите узнать о массовых убийствах – посмотрите на Нагорный Карабах»

По словам турецкого президента, еще до начала кризиса в Сирии Анкара неоднократно предупреждала режим Башара Асада о необходимости пересмотра внутренней политики и отказа от давления на местное население.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг утверждения об убийствах мирных сирийцев в рамках операции «Источник мира». Об этом он сказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает «Анадолу».

«К сожалению, нашу позицию не приняли во внимание. За годы конфликта в Сирии свои дома покинули 12 миллионов сирийцев. Половина из них вообще покинула Сирию. Из шести миллионов сирийских беженцев 3,65 миллиона находятся в Турции», - сказал он.

Эрдоган отметил, что никто не ожидал, что турецкая армия за столь короткий срок продвинется так далеко вглубь сирийской территории. Осознав свое поражение, сторонники террористов начали спешно пытаться наладить диалог с Анкарой.

«Каждый, кто обвиняет Турцию в убийстве мирных жителей, должен быть слеп, глух, нем и не иметь совести. Нуждающиеся в примерах массовых убийств мирных жителей могут обратиться к событиям в Афганистане, Аракане, Нагорном Карабахе и Косово. Всем тем, кто нуждается в примерах массовых убийств мирных жителей, достаточно вспомнить ситуацию на Кипре до вмешательства Турции. Они могут также проанализировать ситуацию в Палестине, где мусульман преднамеренно убивают на улицах», - отметил турецкий лидер.

«Тем, кто хочет обвинить Турцию в массовых убийствах в Сирии, предлагаю взглянуть на свое прошлое. Вы с лихвой найдете в своей истории факты кровопролития и гибели невинных людей. Мы не воюем с сирийским народом, а боремся с террористами вместе с сирийцами. На сегодняшний день в мире нет второй такой страны, как Турция, которая провела бы столь успешную антитеррористическую операцию с минимальным ущербом для мирного населения», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции рассказал о провокациях, к которым прибегают террористы с целью последующего очернения Анкары в глазах мирового сообщества. «Террористы разместили снайперов в церквях на севере Сирии, пытаясь вызвать огонь на религиозные объекты. Но мы не поддались на провокацию, потому что речь идет о местах религиозного поклонения. Именно так действуют турецкие военные», - сказал Эрдоган.

Комментируя предложения ряда стран Запада о прекращении операции «Источник мира» и диалоге с террористами, глава государства сказал: «Турция никогда в своей истории не вступала в переговоры с террористами. Такого не было и не будет. И мы не ищем для этого посредников».

Турция предлагает террористам сегодня же сложить оружие и покинуть районы, определенные под зону безопасности, призвал президент.