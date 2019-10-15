Назарбаев обошел в Баку весь бульвар

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил пешую прогулку по всему Бакинскому бульвару. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, отмечая, что лидер нации, несмотря на возраст, находится в прекрасной физической форме.

Свой пост Айдос Укибай сопроводил скриншотом с программы-шагомера, на котором можно увидеть весь маршрут прогулки Нурсултана Назарбаева.

«Здоровый образ жизни для Нурсултана Назарбаева всегда был приоритетом. Несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику Елбасы совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья», — написал Укибай в Twitter.