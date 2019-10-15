Эрдоган о возможной отмене визита в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя тему возможного визита в США, заявил, что этот вопрос может стать предметом обсуждений лишь на основе анализа итогов визита американской делегации в Турцию, сообщает Anadolu.

«Нападки в Конгрессе США на Анкару, членов турецкого правительства и лично в мой адрес – пример неуважения ко всей Турецкой Республике. Поэтому решение о визите в Вашингтон будет принято по итогам турецко-американских переговоров в Анкаре», - сказал Эрдоган.

При этом турецкий лидер относительно визита в Россию заявил, что «в настоящее время нет никаких препятствий» для этого и «по всей вероятности, визит состоится».