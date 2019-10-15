Коалиция США перед уходом уничтожила военную базу в Сирии

Международная коалиция во главе с США уничтожила базу в районе сирийского города Эйн-аль-Араб (Кобани) на границе с Турцией после вывода своих сил, сообщает SANA.

"Незаконная коалиция США уничтожила базу Хараб Эшек в Эйн-аль-Араб на севере-востоке провинции Алеппо после отступления оттуда", - пишет агентство.

Накануне под контроль сирийских правительственных войск был передан район Манбидж, база ВВС Табка и одноименный город в провинции Ракка, а также города Айн-Исса и Тель-Тамр, ранее контролируемые арабо-курдскими формированиями. В Табке, Айн-Иссе и Манбидже американские военные также оставили свои базы при отступлении.