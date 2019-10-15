Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше Фото: Авт. 15:31

Сегодня состоялся однодневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Латвию. На площади перед Рижским замком — резиденции главы Латвийской Республики Зеленского и его супругу встречали президент балтийской страны, также избранный на высокий пост в этом году, Эгилс Левитс с супругой. После переговоров два президента вышли к прессе и дали небольшую пресс-конференцию. На пресс-конференции присутствовал и спецкор haqqin.az. Президент Латвии Э.Левитс подчеркнул, что обе страны связаны прочными связями, партнерством. Он выразил уверенность, что нынешний высокий визит даст новый импульс развитию отношений.

Но главное внимание переговоров было уделено политическим вопросам. Обсуждались внешняя политика, ситуация в Восточной Украине. В очередной раз латвийский президент подчеркнул, что Латвия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжит политику непризнания аннексии Крыма. Одним из краеугольных камней политики Э. Левитс назвал уважение национальных интересов, соблюдение международного права. Он также напомнил, что Латвия выступает за продолжение санкций против России, за переговоры в «нормандском формате» для восстановления Украиной суверенитета над своими территориями и полного выполнения минских соглашений. Чувствительный вопрос — энергобезопасность и проект Nord Stream-2, который идет вразрез с интересами европейских государств. Юрист с многолетним стажем, Э.Левитс отметил, что опыт реформ Латвии в области права, укреплении законности может пригодиться Украине, которая идет по этому пути. Он сообщил, что, по информации президента Зеленского, в Украине выросла поддержка стремлению к евроинтеграции и вступлению в НАТО. В рамках этого процесса важно «Восточное партнерство» на условиях ассоциации с ЕС.

Он подчеркнул также, как важен рост правовой культуры в обществе: реформы в области права меняют правовое мышление, что со временем становится нормой жизни общества, как это было в Латвии. Президент Латвии сообщил, что в скором времени в лечебные учреждения страны прибудут из Украины на реабилитацию бывшие военные и моряки, вернувшиеся из плена. Э.Левитс в заключении подтвердил, что Евросоюзу важна стабильная, демократическая и экономически сильная Украина. Президент В.Зеленский поприветствовал всех по-латышски. Потом перешел на украинский язык и поблагодарил президента Латвии за гостеприимство, выразил надежду, что этот визит откроет новую страницу в отношениях между двумя странами. Особую благодарность он выразил Латвии за солидарность с его страной, поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Сегодня Украина отстаивает право на европейское будущее и платит за это страшную цену, напомнил В.Зеленский. В ходе переговоров обе стороны договорились продолжать сотрудничество на международных площадках — ООН, Совете Европы, ОБСЕ. Интересно, что была затронута и тема средств, нажитых преступным путем. В Латвии недавно конфисковали более 29 миллионов евро, выведенных из Украины в латвийские банки. Правительство Латвии предложило направить их на социальные программы внутри страны. Украинская делегация вела диалог с целью возвращения этих средств в Украину.