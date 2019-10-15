Впервые за пять лет: армия Асада вошла в Ракку

Сирийская армия впервые с 2014 года вошла в город Ракка и установила свои наблюдательные пункты, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.

"Передовые отряды сирийской правительственной армии вошли в Ракку впервые за пять лет и установили несколько наблюдательных пунктов в городе", - сказал источник.

В 2014 году Ракка была захвачена боевиками "Исламского государства" и фактически считалась их столицей. В октябре 2017 года город был освобожден. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была полностью разрушена.