Эрдоган не будет встречаться с Пенсом и Помпео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в Анкару. Об этом турецкий лидер сообщил журналисту телеканала Sky News.

"Я не буду проводить встречи ни с Пенсом, ни с госсекретарем США Майклом Помпео. С ними будут встречаться их турецкие коллеги", - сказал Эрдоган.

Накануне Белый дом распространил пресс-релиз, где говорилось, что на 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции, в ходе которой вице-президент "подтвердит намерение Трампа сохранять экономические санкции в отношении Турции", пока не удастся разрешить сложившуюся ситуацию.