Сильное землетрясение на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду на Филиппинах. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным агентства Reuters, угрозы цунами нет.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду на Филиппинах. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным агентства Reuters, угрозы цунами нет.
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