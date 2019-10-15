Эрдоган выдвинул ультиматум курдским боевикам

Турецкая операция «Источник мира», проводящаяся на севере Сирии, не будет остановлена, пока курдские бойцы не сложат оружие. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

По его словам, самым быстрым вариантом для окончания конфликта будет уход курдов с территорий, которые войдут в создаваемую Анкарой зону безопасности, к вечеру 16 октября. В противном случае Турция не намерена останавливаться до достижения своей цели, указал Эрдоган. Президент отметил, что решение о создании зоны обсуждению не подлежит.

Он добавил, что турецкая сторона не настаивает на присутствии своих военных в сирийском городе Манбидж. Для Анкары главное, чтобы оттуда ушли террористы, подчеркнул Эрдоган.